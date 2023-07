Futebol masculino de São Carlos sonha alto e quer brilhar nos Regionais

SIGA O SCA NO

Futebol masculino de São Carlos quer surpreender nos Regionais - Crédito: Divulgação

Com uma média de idade de 20 anos, sendo 90% dos jogadores da cidade, São Carlos sonha alto no futebol masculino nos Jogos Regionais que serão realizados a partir desta sexta-feira, 14, em Lençóis Paulista.

A equipe tem no comando técnico, Ricardo Netto e Flávio Souza e irá disputar a categoria sub20. A seleção foi formada há pouco mais de um mês, após seletivas que reuniram jovens de São Carlos e da região.

O São Carlos Agora conversou com Ricardo Netto que mostrou otimismo e uma certa dose de euforia. O motivo? É que o grupo tem surpreendido e se superado a cada atividade física e/ou técnica.

“Nossa preparação está sendo muito boa e produtiva. Com pouco menos de um mês conseguimos chegar no propósito com os meninos. Vamos representar São Carlos nos Regionais e nossa equipe é muito jovem, tendo a maioria jogadores sub17”, disse.

Ricardo, em suas palestras, disse que deixou claro para todos os atletas que esta é uma oportunidade muito boa e que podem fazer bonito, independentemente da idade.

“Temos jogadores também sub20, com um pouco mais de rodagem. Eles poderão passar experiência e ‘carregarem o piano’ junto com os mais jovens”, ponderou.

Ricardo disse que a meta da equipe é sempre está entre os melhores. “E temos capacidade pra isso. Nossos meninos estão focados e querendo o melhor sempre e isso facilita. Muito bom salientar também que 90% do time são meninos da cidade”, finalizou.

A EQUIPE

Goleiros: Cauã Menezes, Marques Augusto

Laterais direitos: Allan Ferraz, Lucas Alexandre, Vinicius Sales

Zagueiros: Ícaro Raul, Joel Guilherme, Vinicius Sousa

Laterais esquerdos: João Guilherme Roldão, João Aparecido,

Volantes: Éric Gabriel, João Victor, João Barros, Lucas Natan

Meias: Kauan Diogo, Tiago Vicente

Atacantes: Alexandre Vidal, Lailson, Lucas Messias, Maicon, Matheus, Riquelmi

