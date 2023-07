Futebol feminino perde, mas sonha com a classificação nos Regionais

SIGA O SCA NO

Futebol feminino de São Carlos luta pela classificação que está complicada - Crédito: Miltinho Marchetti

Após perder na estreia para Pirajuí por 5 a 1, a equipe de futebol feminino de São Carlos sofreu a segunda derrota nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista.

Na tarde deste domingo, 16, apesar de dominar o adversário, acabou perdendo para Barra Bonita por 2 a 0 e viu a situação se complicar na fase de classificação.

De acordo com o técnico Quirino, a equipe evoluiu em relação a estreia. “Hoje (domingo) entramos com uma nova formação para dar mais força ao meio-campo. Porém, logo aos 4 minutos do primeiro tempo, fomos obrigados a substituir a lateral esquerda que estava muito bem na partida”, lamentou.

Mesmo com a derrota, Quirino não jogou a toalha e mantém o otimismo e confiança nas atletas que iniciam um processo gradativo do futebol feminino de São Carlos.

Nesta segunda-feira, a partir das 15h, a equipe são-carlense encara as anfitriãs. “Temos remotas chances de classificação e enquanto há esperança, iremos lutar até o fim em busca da classificação, pois buscaremos a vitória e vamos aguardar a combinação de resultados da rodada”, finalizou o técnico são-carlense.

