FPF define início da Bezinha; São Carlos estreia em casa e Grêmio, fora

Jogos da Série B em São Carlos serão realizados no estádio Luisão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a data que começa a edição 2023 do Campeonato Paulista Sub23 (ou Série B): dia 22 de abril (um sábado). Já os representantes são-carlenses estarão em ação no domingo, 23.

Integrantes do grupo 3, o São Carlos irá jogar às 16h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, contra o Mogi Mirim. Já o Grêmio São-carlense (no mesmo horário) segue para Jaú e no estádio Zezinho Magalhães, encara o XV local. Completa o grupo ainda, o jogo entre Independente x União São João, que acontece em Limeira a partir das 10h30.

As equipes são-carlenses irão fazer o clássico local no grupo 3 na terceira rodada. No Luisão, se encaram a partir das 15h.

A BEZINHA

A Bezinha de 2023 terá um descenso e dois acessos, já que a FPF optou por criar a quinta divisão no futebol profissional no Estado. O campeonato terá a participação de 36 times divididos em seis grupos com seis cada. Os 16 melhores colocados após duas fases permanecem na Bezinha em 2024 e ainda este ano terão a chance de buscar duas vagas para a próxima temporada da Série A3. Já os eliminados irão amagar a quinta divisão no próximo ano.

A fórmula de disputa de 2023 aponta que na fase de classificação as equipes jogam entre si (dois turnos) dentro dos respectivos grupos e os quatro primeiros seguem para a fase seguinte que terá 24 equipes.

Nesta segunda fase, mais seis grupos com quatro times cada. Mais dois turnos dentro dos grupos e os dois primeiros colocados, mais os quatro melhores terceiros colocados (independente do grupos e por índice técnico) se classificam para a terceira fase que terá 16 times (provavelmente os que irão para a nova série (a A4) em 2023).

Na terceira fase, mais quatro grupos com quatro times cada. Novo turno e returno e os dois primeiros de cada um segue para as quartas de final. A partir daí a Bezinha entra no mata-mata. Os vencedores vão à semifinal e posteriormente a final (onde os dois times garantem o acesso a Série A3).

Leia Também