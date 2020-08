FPF dá a largada para a Série B e anuncia videoconferência

Marcus Vinícius, no CT do Grêmio: expectativa pela videoconferência - Crédito: Marcos Escrivani

A Federação Paulista de Futebol (FPF) após encerrar a Série A1, com a SE Palmeiras campeã e definir o retorno das Série A2 (dia 18 de agosto) e A3 (data a ser definida), programou para esta terça-feira, 11, a partir das 11h, uma videoconferência com representantes de clubes que deverão disputar este ano o Campeonato Paulista da Série B.

Nada ainda foi oficialmente divulgado, porém acredita-se que vários clubes deverão desistir do campeonato deste ano e a FPF deverá apresentar um novo formato. “A perspectiva é que se confirme os participantes desta temporada e saber da Federação se haverá ajuda na testagem dos atletas”, disse o técnico Marcus Vinícius, ao se referir a pandemia da Covid-19. “Pelo fato de os clubes terem menos recursos, por estarem na quarta divisão, temos uma grande expectativa para saber como serão os protocolos de segurança a serem exigidos”, comentou o técnico. “Não será debatida tabela ou início da competição”, complementou.

TRABALHO NO CAMPO

Outra expectativa, segundo Marcus Vinícius, é quanto o retorno aos trabalhos presenciais. “Até hoje as atividades foram remotas. Quase cinco meses”, comentou o técnico salientando que São Carlos encontra-se na fase amarela do Plano São Paulo, instituído pelo governo no combate à pandemia.

“Acredito que o campeonato deva começar em setembro. Mas antes disso teremos que ter um tempo para a testagem dos atletas e comissão técnica (primeira semana), trabalho físico (na segunda semana) e aí, posteriormente os trabalhos com bola”, planejou Marcus Vinícius. “Acredito que isso ocorra no final deste mês”.

PROTOCOLO INTERNO

Com o centro de treinamento prestes a ser inaugurado, o treinador informou que o clube prepara um protocolo interno rígido. “O Grêmio irá adquirir um ‘pacote’ para que teste os atletas e comissão técnica com frequência. Todos ficarão confinados no CT, mas esta é uma forma de garantirmos que eles estarão protegidos de um contágio. Até mesmo os demais funcionários estarão sendo submetidos às testagens. Temos uma grande preocupação para que nenhum integrante do clube adquira a novo coronavírus”, comentou.

Porém, indagado se tem total tranquilidade quanto ao retorno das atividades, principalmente quando o campeonato começar, Marcus Vinícius mostrou uma certa dose de preocupação.

“O Grêmio segue um protocolo rígido de segurança. Porém, não sei se os demais times irão fazer o mesmo. Fica sempre uma preocupação. Porém, temos que voltar às atividades. Mas com toda precaução e cuidados”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também