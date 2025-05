Compartilhar no facebook

Após tropeçar em casa, São Carlos precisa da vitória da Bezinha - Crédito: Lourival Izaque

Após a surpreendente derrota em casa, quando jogava com um atleta a mais para o Batatais por 2 a 1, o São Carlos busca a reabilitação no Campeonato Paulista da Série B, a Bezinha. A partir das 15h deste domingo, 4, enfrenta o líder Guarulhos pela segunda rodada do grupo 2.

Necessitando da vitória para se colocar entre os primeiros colocados, a equipe do técnico João Batista vai estar em ação no estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos.

Pelo mesmo grupo, também no domingo, só que às 10h, o Batatais recebe a visita do Independente de Limeira no estádio municipal Osvaldo Scatena, em Batatais.

Sem margem para erros

Somente as duas primeiras equipes de cada grupo garantem classificação direta para a segunda fase e hoje, a Águia está em uma situação desconfortável, após sofrer revés em casa e de virada.

João Batista pode promover algumas mudanças na equipe, já que o rendimento contra o Batatais não foi o esperado e atuando fora de casa deve colocar em campo uma equipe mais cautelosa.

Base

Em suas redes sociais, o São Carlos confirmou a participação nos campeonatos sub11, sub12 e sub20. De acordo com a direção do clube, Águia segue comprometida em desenvolver jovens talentos e representar a cidade.

“Essa é uma nova era para o São Carlos, com uma reestruturação que visa fortalecer nosso time e nossa comunidade, podendo oportunizar garotos de São Carlos”, informou o clube.

Classificação

