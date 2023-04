Fora de casa, Águia busca vitória contra o União

Liz está otimista e durante a semana preparou a equipe para o segundo desafio - Crédito: Divulgação

Líder do grupo 3 ao lado do Grêmio São-carlense, o São Carlos estará em ação a partir das 10h deste domingo, 30, quando enfrenta o União São João no estádio municipal Hermínio Ometto, em Araras. O encontro vale pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B.

A Águia tem 3 pontos, após a vitória em casa pela contagem mínima frente o Mogi Mirim e o União empatou fora (1 a 1 frente o Independente, em Limeira.

O técnico Agnaldo Liz está otimista e durante a semana preparou a equipe para o segundo desafio e não escondeu que o grupo está completo e vai em busca de mais uma vitória.

“Eu acredito no sistema que estamos utilizando agora e no decorrer dos jogos e trabalho, a gente vai evoluindo e jogando em vários sistemas. Estou gostando muito da aplicação e aquilo que está sendo proposto nos treinamentos está sendo executado. Os atletas tem tido essa confiança e a gente espera fazer mais um bom jogo e conseguir o resultado positivo”, disse Liz. “A nossa equipe é agressiva, tem controle de jogo e induz o adversário a fazer o que a gente treinou. A gente tem tido equilíbrio e a equipe tem jogado de forma compacta não fazendo essa marcação totalmente alta, pois ainda é início de competição e a gente vê que as equipes que estão fazendo isso não tem suportado do começo ao fim”.

De acordo com ele, a cada jogo que passa as coisas começam a melhorar e isso acontece de maneira individual e coletiva. “A equipe se comportou muito bem, teve equilíbrio e controlou o jogo do começo ao fim”, disse, ao se referir a estreia contra o Mogi Mirim. “A gente acredita que está no caminho certo e vamos melhorar muito mais. Ainda é início de competição e a performance individual e coletiva vai melhorar. Estamos trabalhando dia-a-dia e a cada semana que passa vamos conquistando isso. Temos atletas que estavam machucados em transição e outros para serem regularizados. Essas situações também vão ajudar ao longo do processo”, finalizou.

