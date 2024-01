Fluminense vence e lidera grupo 13 da Copinha

Lance do jogo entre Fluminense e São Raimundo, vencido pelos cariocas - Crédito: Divulgação

O Fluminense/RJ foi o única a vencer na estreia entre os integrantes do Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com sede em São Carlos, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a competição teve seus primeiros jogos sendo realizados na tarde desta quarta-feira, 3, com boa presença de público.

Na primeira partida, o Grêmio São-Carlense não conseguiu sair do 0 a 0 com o Lagarto/SE. Depois, o Fluminense aplicou 3 a 0 no São Raimundo/RR e, concluída a jornada inaugural, lidera o Grupo 13 de maneira isolada, com três pontos ganhos.

No próximo sábado, 6, o Luisão recebe a segunda rodada a partir das 12h45, com a partida entre Grêmio São-Carlense e São Raimundo/RR e, na sequência, Lagarto/SE x Fluminense/RJ se enfrentam às 15h. Os jogos têm entrada colaborativa de 1kg alimento não-perecível, válida para todos os setores.

