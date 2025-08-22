Fluminense recusa 7 milhões de euros do Shakhtar Donetsk por são-carlense Isaque

O meia Isaque, joia do Esquadrão 07 do Tricolor carioca; craque segue valorizado na janela europeia e o Fluminense aguarda novas propostas - Crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O meia são-carlense Isaque, de 18 anos, segue valorizado no mercado internacional. O Fluminense acaba de recusar uma proposta do Shakhtar Donetsk no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões). Apesar de não ter recebido minutos no time profissional do Tricolor, ele atraiu o interesse do clube ucraniano nesta janela de transferências. Existe a possibilidade de uma nova oferta, de valor maior, ser enviada.

Isaque também recebeu sondagens do Manchester City e do Liverpool. No entanto, nenhum deles transformou o interesse em proposta oficial. O Shakhtar, por sua vez, oficializou a oferta. Vale lembrar que, nesta janela, os ucranianos também tentaram a contratação de John Kennedy, mas a proposta foi recusada.

Em fevereiro deste ano, o Fluminense renovou o contrato de Isaque, considerado pelo clube como uma joia de Xerém. Após completar 18 anos, o meia teve o vínculo ampliado até o final de 2029. Destaque da "Esquadrilha 07", geração de Xerém que venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Sub-17 no ano passado, o jovem está integrado aos profissionais desde o fim de 2024.

Natural de São Carlos, no interior de São Paulo, Isaque marcou seis gols e deu quatro assistências na conquista da Copa do Brasil Sub-17. No Sub-15, em 2022, a equipe venceu os quatro torneios que disputou (Campeonato Carioca, Copa Rio, Recopa Carioca e Copa Nike). Já em 2023, seu primeiro ano no Sub-16, conquistou a Copa Olaria, a Copa Rio, a Scopigno Cup-ITA Sub-16 e a Heemskerk Cup-HOL Sub-16. Em 2024, venceu a Recopa Sub-17, a Taça Guanabara Sub-17 e o Carioca Sub-17.

Leia Também