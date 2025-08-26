Fluminense encaminha venda de são-carlense Isaque para o Shakhtar Donetsk

Isaque em ação pelo Fluminense - Crédito: SCA

O Fluminense encaminhou, nos últimos dias, a venda do meia Isaque, de 18 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Uma reunião entre as diretorias dos clubes praticamente selou o negócio neste domingo, depois de os ucranianos aceitarem os pedidos feitos pelo Tricolor. Falta apenas definir o fluxo de pagamento, o que deve acontecer nesta segunda-feira.

O valor da negociação é de 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões). O Fluminense manterá 10% dos direitos em uma futura negociação do atleta. O jogador e seus empresários aceitaram abrir mão de parte do valor a que tinham direito, reduzindo de 15% para 6% para viabilizar o negócio. O estafe, que tinha 10% de exclusividade na venda, diminuiu sua fatia para 7%.

Assim, o Fluminense ficará com 87% dos 12 milhões (aproximadamente 10,4 milhões de euros), além dos 10% de uma futura transferência. Há também uma cláusula de preferência em caso de retorno ao Brasil.

O Shakhtar já havia apresentado duas propostas ao Fluminense: a primeira de 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) e a segunda de 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões). Ambas foram recusadas, mas a terceira foi aceita.

Pelo lado do jogador, havia o interesse em ir para um clube onde tivesse mais oportunidades de atuar. Ele já havia se despedido dos companheiros no sábado.

Isaque estava relacionado para a partida do time sub-20 contra o Boavista, pelo Carioca da categoria, mas foi retirado da lista ainda na noite de sexta-feira. O Tricolor venceu por 2 a 0.

Promovido ao time profissional na reta final do Brasileirão de 2024, Isaque disputou 11 jogos pelo Fluminense e viu aumentar a concorrência no setor após a chegada de Acosta e a preferência de Renato Gaúcho por uma formação com três volantes.

Além do interesse ucraniano, o meia recebeu sondagens de Manchester City e Liverpool, mas nenhuma delas evoluiu para proposta oficial.

Em fevereiro deste ano, o Fluminense renovou o contrato da joia de Xerém. Após completar 18 anos, o meia estendeu seu vínculo até o fim de 2029. Ele se destacou na “Esquadrilha 07” — geração que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 em 2024.

Descoberto por olheiros do Fluminense no torneio Sanca Cup em 2018, Isaque Severino da Silva é uma das maiores promessas do clube. Nascido em São Carlos e ex-morador do Cidade Aracy, estreou no time profissional com a camisa 37 em 5 de dezembro do ano passado, no jogo contra o Cuiabá, no Maracanã. Atualmente, vive em Xerém, no município de Duque de Caxias. Antes, atuou pela Mult Sport e também no futsal com o treinador Natela.

Isaque sonha em chegar à Seleção Brasileira principal e depois jogar em um grande clube da Europa. “Se tiver oportunidade, gostaria muito de brilhar na Premier League”, afirma.

No sub-15, em 2022, a equipe sub-17 do Fluminense conquistou os quatro torneios que disputou (Campeonato Carioca, Copa Rio, Recopa Carioca e Copa Nike). Já em 2023, seu primeiro ano no sub-16, venceu a Copa Olaria, a Copa Rio, a Scopigno Cup-ITA Sub-16 e a Heemskerk Cup-HOL Sub-16. Este ano, faturou a Recopa Sub-17, a Taça Guanabara Sub-17 e o Carioca Sub-17.

“Aos 10 anos, eu estava jogando na minha cidade, em São Carlos, quando os olheiros do Fluminense me viram e me trouxeram para o Rio de Janeiro. Cheguei em 2018 e acredito que o Fluminense vem sendo até hoje fundamental na minha formação, não só como jogador, mas também como pessoa. É o que mais prezamos em Xerém. Só tenho a agradecer ao clube pelo trabalho que faz comigo”, destaca.

