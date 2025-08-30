Fluminense confirma venda do são-carlense Isaque para o Shakhtar Donetsk por R$ 76,1 milhões

O meia Isaque em ação pelo Fluminense - Crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O Fluminense oficializou a venda do meia são-carlense Isaque, de 18 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Nesta quinta-feira (28), o Tricolor divulgou uma nota confirmando que o negócio foi selado. No domingo, as partes já haviam chegado a um acordo, depois de os ucranianos aceitarem as condições impostas pelo clube carioca.

Assim, Isaque realiza um de seus sonhos como atleta: jogar em um grande clube europeu, como havia revelado em dezembro do ano passado em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora. Revelado no São Carlos Cup, ele foi descoberto por olheiros do Fluminense e integrou a Esquadrilha 07, grupo formado por promessas nascidas em 2007.

“O Fluminense FC concluiu, nesta quinta-feira (28/08), a transferência do meia Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube mantém 10% dos direitos econômicos e a preferência em um futuro retorno do jogador ao futebol brasileiro. O Moleque de Xerém soma 12 partidas pela equipe profissional do Tricolor. O clube agradece toda a dedicação do jogador e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, disse o Fluminense em nota.

O valor da negociação é de 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões). O Tricolor manterá 10% dos direitos em uma futura transferência. O atleta e seus empresários abriram mão de parte do montante a que tinham direito, reduzindo de 15% para 6% para viabilizar o acordo. O estafe, que detinha 10% de exclusividade na venda, diminuiu a participação para 7%.

Ou seja, o Fluminense ficará com 87% dos 12 milhões de euros (cerca de 10,4 milhões de euros) e com os 10% de uma venda futura. Há também uma cláusula de preferência em caso de retorno ao Brasil.

O Shakhtar já havia apresentado duas propostas ao Fluminense: a primeira de 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) e a segunda de 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões). Ambas foram recusadas, mas a terceira foi aceita.

Pelo lado do jogador, havia o interesse de atuar em um clube onde tivesse mais oportunidades. No sábado, ele já havia se despedido dos companheiros.

Isaque estava inicialmente relacionado para a partida do time sub-20 contra o Boavista, pelo Carioca da categoria, mas foi retirado da lista ainda na noite de sexta-feira. O Tricolor venceu por 2 a 0.

O meia foi promovido ao time profissional na reta final do Brasileirão de 2024, disputando 11 jogos. No entanto, viu a concorrência aumentar com a chegada de Acosta e a preferência do técnico Renato Gaúcho por uma formação com três volantes.

Além do interesse ucraniano, Isaque recebeu sondagens de Manchester City e Liverpool, mas nenhuma evoluiu para proposta oficial.

Em fevereiro deste ano, o Fluminense renovou o contrato da joia de Xerém. Após completar 18 anos, o meia estendeu seu vínculo até o fim de 2029. Ele se destacou na Esquadrilha 07, geração que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 em 2024.

