Flavio Netto inicia temporada de olho no título da F-Racers

Flávio Neto promete prudência e respeito, mas um pé direito “pesado” na F-Racers - Crédito: Osvaldo Furiatto

São dez etapas e o importante é manter uma boa regularidade. Com este propósito, o piloto são-carlense Flávio Neto inicia neste sábado, 25, no Kartódromo Internacional de San Marino em Paulínia, a participação na Copa F-Racers que está na sua 8ª edição em 2023.

Flávio tentará manter a hegemonia. Em 2022, conquistou o título na F4 Júnior e na temporada, faz a estreia na F4 Novatos. Apesar do desejo, ele sabe que as dificuldades são maiores, já que terá na pista adversários muito mais experientes.

De acordo com a programação, as provas são realizadas aos sábados, com entrada gratuita a partir das 8h50 e ainda, transmissão ao vivo pelo Youtube (Canal F-Racers TV - link: https://www.youtube.com/@FRacersTV). O são-carlense entra na pista em busca da vitória a partir das 14h.

PÉ DIREITO “PESADO”

A preparação do são-carlense foi forte e com o pé direito “pesado”. Ele tem treinado bastante ao lado técnico Ezequiel Borelli Martins Jr conhecido como Kel. “Esse ano em nova categoria o desafio é maior, pois não será fácil estar lado a lado de grandes nomes do kartismo brasileiro”, disse o treinador.

Porém Flávio mantém muito otimismo e perseverança e admite que tem boas chances de brilhar na F-Racers. “A minha meta esse ano é também ser campeão da temporada e tudo vai depender do meu próprio esforço e dos meus equipamentos”, ressaltou o jovem são-carlense de apenas 14 anos.

