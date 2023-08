Flávio Neto tem final de semana ruim e perde a liderança da F-Racers

Flávio em seu kart: um final de semana nublado e tempo ruim - Crédito: Divulgação

O piloto são-carlense Flávio Neto teve um final de semana bastante atribulado, durante a realização da sexta etapa da F-Racers de Kart, no Autódromo Internacional San Marino, em Paulínia. Diante dos maus resultados, perdeu a liderança da categoria Sprint (Novatos). As provas aconteceram sábado, 26.

Já nos treinos, sinais de alerta, já que todos os karts foram preparados para pista seca e no dia da prova, choveu. Os mecânicos correram para prepararem os carros para pista molhada.

Diante disso, Flávio não teve uma sexta etapa boa. Na primeira corrida, o piloto de outra categoria disputou uma curva com o são-carlense e bateu no bico dianteiro do seu kart, fazendo ele ter que parar para recolocar o bico. Com isso perdeu uma volta e várias posições.

Na segunda corrida, Flávio estava disputando as primeiras colocações quando, durante uma disputa, Flávio foi tirado da pista e perdeu muitas posições. O piloto responsável pela manobra foi punido e o são-carlense não teve mais tempo para se recuperar.

Com isso, Flávio perdeu a liderança da categoria e agora se concentrará para, na sétima etapa, que acontece daqui duas semanas buscar a recuperação.

