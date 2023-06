Flávio Neto quer fazer as pazes com a vitória

Flávio Neto promete acelerar e retomar o caminho das vitórias - Crédito: Oswaldo Furiato

Os pontos que tinha como “gordura”, queimaram e Flávio Neto, após duas etapas, tenta retornar no caminho das vitórias na Copa F-Racers de Kart, que acontece no Autódromo Internacional San Marino, em Paulínia. Neste sábado, 10, acontece a quinta etapa.

Ao lado de Henrique Pelaquim, Flávio lidera com 38 pontos. Mas vem de duas etapas onde acumulou problemas com seu kart. Agora, na quinta etapa, tenta a recuperação e abrir vantagem novamente na categoria Novatos.

“Agora é vencer, perder não é uma opção. Estamos entrando na metade do campeonato que tem 10 etapas”, disse o piloto ao São Carlos Agora.

Flávio treinou forte nas últimas semanas, com o intuito de buscar melhorar para essa nova etapa com traçado novo. A perspectiva é que, após as atividades, ele volte a comandar a classificação do campeonato.

A corrida será transmitida ao vivo pelo canal FRacersTV no Youtube a partir das 9h30.

CLASSIFICAÇÃO

Sprinter (novatos)

Flávio Neto – 38 pontos

Henrique Pelaquim – 38 pontos

Samuel Pommer – 33 pontos

João Fornaro – 18 pontos

Victor Miguel – 15 pontos

Matheus Luz – 12 pontos

