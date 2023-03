Flávio Neto lidera F-Racers em Paulínia

Flavio Neto lidera a categoria Novatos em Paulínia: mais uma bela prova do são-carlense - Crédito: Osvaldo Furiato

O sábado, 25, foi positivo para o são-carlense Flávio Neto que participou da segunda etapa da F-Racers, realizada em Paulínia. Após conquistar bons resultados, manteve a liderança na categoria Novatos e vai se colocando como um dos favoritos ao título da temporada 2023.

Nessa etapa, de acordo com Flávio, o traçado exigia muito mais dos pilotos. Na sexta-feira participou dos treinos oficiais RBC e ao final do dia não ficou satisfeito com os resultados. No sábado chegou preocupado, pois achava que não ia conseguir um resultado bom.

Mas, nos dois warmups (treinos) antes da corrida, cravou o melhor tempo da categoria dele. Já na tomada de tempos não conseguiu fazer a pole, ficando atrás por 0,169 segundo.

Mas como corrida é uma “caixinha de surpresa”, na primeira prova largou em 2º em sua categoria e terminou na ponta. Na segunda bateria, foi líder de ponta a ponta.

No grid geral da etapa, na primeira corrida saiu em 11º e chegou em sétimo. Na segunda prova, largou em sétimo e conseguiu ganhar uma posição.

“Esse é um grande resultado visto que estou entre os grandes nomes do kartismo brasileiro e ficar entre os seis primeiros é uma honra”, disse ao São Carlos Agora. “Evoluindo aos poucos”, ponderou.

Após a segunda etapa, Flavio soma 23 pontos e abriu 4 de vantagem para o segundo colocado que até essa segunda etapa está com 19 pontos.

“Agora o foco é melhorar o rendimento físico junto ao personal Maycon Douglas e aperfeiçoar a pilotagem junto ao técnico Ezequiel Borelli (Kel) para a próxima etapa que acontecerá dia 29 de abril no Kartódromo Internacional de San Marino na cidade de Paulínia”, finalizou o jovem piloto são-carlense.

