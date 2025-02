Flávio Neto estreia com um segundo lugar no Campeonato San Marino de Kart

Flávio, antes das provas, se preparando para a estreia na temporada 2025 - Crédito: Divulgação

O piloto são-carlense Flávio Neto teve uma boa estreia no Campeonato San Marino de Kart, competição que acontece em Paulínia.

As duas baterias foram realizadas no sábado, 15, no Autódromo Internacional San Marino e em ambas, Flávio ficou com a segunda colocação.

Na sexta-feira, 14, ele fez um ótimo treino ficando nas primeiras posições na categoria Sprinter e no sábado, 15, fez bonito ficando em segundo lugar. Flávio teve problemas no freio do seu kart na primeira e segunda bateria. Acabou por perder rendimento nas voltas finais mas, mesmo assim, conseguiu acelerar o suficiente e terminar na segunda posição proporcionando uma briga insana por posições.

Para a segunda etapa que acontecerá no dia 22 de março, Flávio estará sendo preparado pelo coach Alex Grigoletto que atualmente é preparador nos EUA e estará refinando a pilotagem do são-carlense afim de brigar pela primeira posição. Enquanto isso seguirá com treinos físicos intensos afim de conseguir sempre uma melhor condição física.

