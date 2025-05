Flávio Neto busca pontos na quarta etapa do Campeonato San Marino

Recuperado de lesão, Flávio Neto quer realizar uma prova convincente em Paulínia - Crédito: Divulgação

A queda de sua bike, quando retornava para casa e uma consequente lesão no pulso direito, afastou Flávio Neto da terceira etapa do Campeonato San Marino de Kart. Com isso, deixou de marcar importantes pontos e caiu para a 9ª colocação com 17 pontos. O líder é Lorenzo Schneider, que tem 40, na categoria Sprinter (novatos).

Neste sábado, 24, será realizada a quarta etapa no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia e o são-carlense tentará espantar a má fase e buscar importantes pontos para melhorar a sua situação na tabela de classificação.

À reportagem, Flávio afirmou que vai para a 4ª etapa, ainda se recuperando da lesão. “Nesse último sábado fiz o primeiro treino depois de ser liberado pelo médico. Senti muitas dores e ainda sinto. Mas estou fazendo fisioterapia para voltar 100% na etapa”, afirmou.

Apesar das adversidades, o piloto são-carlense não perde a esperança e acredita que poderá buscar a superação. “Vou me empenhar ao máximo para conquistar bons resultados. Mas isso só será possível com vitórias e contar com a sorte para que os adversários não tenham uma pontuação boa”, finalizou.

