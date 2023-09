Flávio Neto busca a superação para voltar a vencer na F-Racers

SIGA O SCA NO

Flávio Neto em ação: são-carlense quer voltar a vencer na F-Racers - Crédito: Osvaldo Furiato

Foco na vitória. Mas com muita superação e determinação. Esta é a expectativa do piloto são-carlense Flávio Neto, de 14 anos, que estará em ação neste sábado, 9, durante a sétima etapa da F-Racers. Ele compete na categoria Sprinter (Novatos).

As corridas começam às 10h no Kartódromo Internacional de San Marino em Paulínia/SP e serão transmitidas ao vivo pelo canal no Youtube https://www.youtube.com/@FRacersTV.

Flávio não vem de bons resultados nas duas últimas etapas e por este motivo perdeu a liderança da categoria. Porém, o aguerrido são-carlense está otimista e acredita que a má fase foi embora, mesmo sabendo que o tempo de treino foi menor para essa etapa, tendo apenas a semana da corrida para focar nas atividades técnicas. “Vou em busca da superação para voltar a vencer e continuar na disputa do título de campeão”, enfatizou.

Flávio tem ciência do alto nível dos adversários, mas encara essa situação como uma maneira para melhorar. “Estou confiante. O traçado exige resistência do piloto e estou bem preparado. Buscar fazer ótima corrida para voltar a liderança”, repetiu.

