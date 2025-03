FlÃ¡vio Neto busca a primeira vitÃ³ria do ano no San Marino

Flávio vai em busca da primeira vitória na temporada 2025 - Crédito: Divulgação

Após a segunda colocação na etapa de abertura, o são-carlense Flávio Neto busca a primeira vitória do ano no Campeonato San Marino de Kart, que acontece neste final de semana no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia.

Flávio compete na categoria Sprinter e no intervalo entre a primeira e segunda etapas, ele intensificou a preparação física e de pilotagem. “Estou bem preparado para essa segunda etapa e espero conquistar a primeira vitória”, disse.

Na programação do Campeonato San Marino consta nesta sexta-feira, 21, com treinos oficiais e no sábado, 22, as corridas. A previsão é que a largada da prova do piloto são-carlense seja por volta das 12h20.

