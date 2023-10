Flávio Neto acelera para recuperar a ponta na F-Racers

Em segundo lugar na categoria Novatos, Flávio Neto quer retornar à liderança - Crédito: Divulgação

Após duas etapas onde não conseguiu bons resultados, o piloto são-carlense Flávio Neto, de apenas 14 anos, quer fazer as pazes com a vitória na Copa F-Racers de Kart. Neste sábado, 28, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, acontece a oitava (de dez) etapas.

Na categoria Sprinter (Novatos), após os resultados negativos, Flávio caiu para a segunda colocação com 53 pontos e está a 10 pontos do líder Henrique Pelaquim.

Otimista e animado com as possibilidades, o jovem piloto são-carlense promete acelerar para buscar a vitória. Na oitava etapa, ele teve sua prejudicada devido à quebra do chassi.

“Conseguimos adquirir um chassi novo e estou treinando a quase um mês para que eu me adaptasse e com isso, baixar os tempos. Os resultados foram sendo excelentes e consegui fazer as melhores voltas da minha categoria e me superar durante os últimos treinos”, disse, animado, salientando que manteve treinos físicos voltados para resistência.

