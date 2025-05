Flamengo acaba com invencibilidade do Guarulhos

Em casa, o São Carlos desencantou e venceu com tranquilidade o Independente - Crédito: Lourival Izaque

Chegou ao final o primeiro turno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e o São Carlos continua sua complicada luta em busca da classificação para as quartas de final. No grupo 2, restam mais quatro compromissos para cada equipe.

No final de semana, foi realizada a última rodada do turno inicial. Na sexta-feira, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o São Carlos fez as pazes com a vitória e comemorou os primeiros três pontos ao fazer 3 a 0 no Independente de Limeira. Saltou para a segunda posição, com 4 pontos, enquanto que o adversário está na lanterna com apenas 1 ponto.

No outro jogo, realizado na tarde de domingo, 18, no estádio Ninho do Corvo, o Flamengo não tomou conhecimento do líder Guarulhos e acabou com a invencibilidade do adversário, ao fazer 2 a 0. Com isso foi a 5 pontos, na terceira posição e o Guarulhos permanece na ponta, mas com 9 pontos.

No próximo final de semana começa o segundo turno. Em São Carlos, na sexta-feira, 23, a Águia pega o Flamengo e no domingo, o Guarulhos recepciona o Batatais.

