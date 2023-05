Final do “Torneio do Trabalhador” agita dia 1º de maio em Ibaté

Crédito: Divulgação

A emoção e a paixão estiveram juntas para torcedores e atletas durante a manhã do dia 1º de maio, no Estádio Municipal “Dagnino Rossi”, durante a final do “Torneio do Trabalhador de Ibaté”.

Com o placar de 3 a 0, o time Juventus foi o grande vencedor, derrotando o time R9 na final. As torcidas fizeram um show à parte apoiando e vibrando em cada lance.

O torneio teve início no domingo, 30, com a participação de 19 equipes, sendo todas do mesmo nível, garantindo um show de bola aos que prestigiaram o evento. “Conforme regulamento divulgado, a disputa ocorreu durante o dia todo do domingo, até as semifinais, onde os times Juventus e R9 disputaram a grande final na segunda-feira, 1º de maio, em um jogo emocionante com duração de 40 minutos por tempo”, detalhou Raul Seixas II, secretário-adjunto de esportes.

O prefeito José Luiz Parella, parabenizou as equipes, em especial a Juventus e R9. “Mais uma grande festa em nosso município que a Prefeitura proporcionou aos ibateenses. Parabéns a todas as equipes que participaram do torneio e ao time vencedor, Juventus”, comentou.

As duas equipes receberam troféus e medalhas. A cerimônia de encerramento, contou com a presença do presidente da câmara de vereadores Horácio Carmo Sanchez, vereadores Ivanildo de Oliveira Lins e Damião Rogério de Souza, secretário de governo Édison Fernando da Silva, secretário-adjunto Raul Seixas II, atletas e dirigentes das equipes.

O Torneio do Trabalhador contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Ibaté e equipe de profissionais da Saúde.

Leia Também