Final do Campeonato Amador será neste domingo no estádio do Luisão

A emoção do futebol amador de São Carlos terá seu ponto alto neste domingo (28), com a grande final do Campeonato Amador entre as equipes J.G. e Os Prédios. O confronto decisivo será realizado no Estádio Municipal “Luís Augusto de Oliveira”, o tradicional Luisão, a partir das 9h.

Nos últimos dias, a realização da partida no local chegou a ser colocada em dúvida. Isso porque, no último dia 22, uma forte chuva acompanhada de ventos de até 75 km/h provocou danos significativos na estrutura do estádio. A Defesa Civil e técnicos da Prefeitura interditaram o espaço, o que levou à transferência de jogos municipais para outros campos da cidade.

Após nova vistoria técnica, o estádio foi liberado parcialmente para receber a final da Liga Esportiva São-Carlense. A medida garante que o Luisão mantenha o status de palco principal do futebol da cidade, ainda que com restrições: a arquibancada coberta e as cabines de imprensa seguem interditadas.

Dessa forma, a entrada do público será autorizada apenas nas áreas avaliadas como seguras pelos técnicos. A expectativa é de casa cheia e um duelo histórico entre J.G. e Os Prédios, que disputarão o título em um dos templos esportivos mais tradicionais de São Carlos.

