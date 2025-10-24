Finais da Série Prata movimentam manhã esportiva no Zuzão neste sábado

O Estádio Municipal do Zuzão será palco, neste sábado (25), das finais da Série Prata do futebol de base de São Carlos. A programação começa às 7h30 e segue até o fim da manhã, com disputas em quatro categorias que prometem empolgar atletas, familiares e torcedores.

A primeira partida será válida pela categoria Fraldinha, às 7h30, entre Flamingo A e Salesianos/Chuteira de Ouro B. Na sequência, às 8h30, o confronto da categoria Dentinho colocará frente a frente Esportiva São Carlos e C.E. Multi Esporte.

Às 9h30, será a vez da categoria Dente de Leite, com o duelo entre Rio Training e Esportiva São Carlos. Encerrando a programação, às 10h30, a categoria Dentão definirá seu campeão na partida entre C.E. Multi Esporte B e Rio Training.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Cultura, Fernando Carvalho, as finais da Série Prata integram o calendário oficial de competições do município. “O objetivo é incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os jovens atletas e valorizar o trabalho das escolinhas e projetos sociais da cidade”, destacou.