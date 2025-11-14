Finais da série Ouro do Futebol Menor acontecem neste sábado no estádio do Zuzão

As equipes de base de São Carlos entram em campo neste sábado (15) para decidir os campeões da Série Ouro do Campeonato Municipal de Futebol Menor 2025. As partidas, organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes, serão realizadas no Estádio do Zuzão e prometem movimentar a manhã com jogos equilibrados e a presença das principais escolinhas da cidade.

A programação começa às 7h30, com a final da categoria Fraldinha, entre Salesianos/Chuteira de Ouro A e C.E. Multi Esporte.

Às 8h30, pela categoria Dentinho, o time Electrolux enfrenta o Salesianos/Chuteira de Ouro A.

Na sequência, às 9h30, pela categoria Dente de Leite, o Salesianos/Chuteira de Ouro encara o C.E. Multi Esporte B.

Fechando a manhã de decisões, às 10h30, o C.F.A Red Talents disputa o título da categoria Dentão contra a Esportiva São Carlos.

O secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, reforçou a relevância da competição para o esporte local.

“As finais representam o esforço e a dedicação de nossos jovens atletas ao longo do ano. É um momento de celebração do esporte e da formação cidadã por meio do futebol”, destacou.

O evento é aberto ao público, e familiares e torcedores são convidados a prestigiar os jovens talentos do futebol são-carlense.

