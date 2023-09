Fiel Torcida comemora em São Carlos, os 113 anos do Corinthians

SIGA O SCA NO

Salve o Corinthians, campeão dos campeões: Fiel Torcida comemora 113 anos de paixão alvinegra - Crédito: Divulgação

“Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações”... A Fiel Torcida de São Carlos comemorou no dia 1º de setembro, sexta-feira, os 113 anos de um dos mais tradicionais clubes brasileiros.

Fundado em 1910, o Sport Clube Corinthians Paulista nasceu exatamente às 20h30 do dia 1º de setembro, sob a luz de um lampião, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro. Um grupo de operários formado por Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone fundaram o que viria a ser o Todo Poderoso Timão.

Para marcar a data, a Fiel Torcida São Carlos que conta com um Ponto de Encontro (PDE) localizado na rua Antônio Blanco, 1383 na Vila São José se reuniu para comemorar a data. Estiveram presentes aproximadamente 150 torcedores.

O Ponto de Encontro fica aberto nos dias dos jogos em que o Corinthians entra em campo. É ainda o local onde acontecem reuniões para organizar ações sociais desenvolvidas pela organizada são-carlense, tais como doações de alimentação, roupas, agasalhos, Páscoa, Dia das Crianças e Natal Solidário em comunidades mais carentes.

“Se você é corintiano ou corintiana, siga nossas páginas no Facebook e Instagram. Venha pessoalmente conhecer o nosso Ponto de Encontro e faça parte de nossa família”, disse Marcos Costa, um dos integrantes da Fiel.

Campanha a vista

De acordo com Marcos, no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a Fiel Torcida se mobiliza e alinhou junto a Prefeitura Municipal, a realização de uma ação solidária, cuja finalidade é fazer a criançada feliz.

No Antenor Garcia e no São Carlos 8, simultaneamente, será realizada duas festas para os pequenos são-carlenses que terá brinquedos infantis infláveis, além da distribuição de doces e brinquedos para os presentes.

