Festival de verão de Ibaté atinge metas propostas pelos organizadores

Crédito: Divulgação

Um grande sucesso, assim podemos descrever o encerramento do Festival de Verão de Ibaté, foram 13 dias de competições, com mais de 600 atletas inscritos.

A manhã do último domingo, 29, ficou marcada para história esportiva da cidade. O Complexo Esportivo Parrelão reuniu um grande público em partidas emocionantes.

As competições tiveram início no dia 16 de janeiro. "Tivemos inscrições em diversas áreas, como Futebol Society, Futsal Feminino, Vôlei de Praia, Bocha, Tênis de Quadra, Skate, Basquete e Beach Tennis. Algumas atividades deixamos para abrilhantar as finais, porém além dessas modalidades, tivemos aulas de Rit Box, Zumba, Funcional, Karatê, Taekwondo e Boxe. Foi possível atender mais de mil munícipes diariamente no complexo esportivo Parellão, pessoas que muitas vezes vieram assistir acabaram entrando na dança literalmente", exaltou professor Gustavo Juliano.

As partidas iniciaram às 8h30, acontecendo, respectivamente, em cada quadra do Complexo. "Marcado por momentos emocionantes, o ponto alto foi a disputa da final do vôlei de praia, sagrando-se campeã a dupla formada por mãe e filha, Tatiana e Michele", descreveu o secretário adjunto de Esportes Raul Seixas II.

"É gratificante ver o resgate do valor familiar através do esporte, posso afirmar que objetivo do Festival de Verão foi alcançado. Retomamos as competições amadoras e junto trouxemos as famílias para vivenciar esse momento", exaltou o prefeito José Luiz Parella.

A Prefeitura Municipal, parabeniza os finalistas e campeões do Festival de Verão e agradece a comunidade que sempre compareceu, apoiou, torceu e soube valorizar o esporte e os atletas, que no decorrer dos jogos demonstraram espírito desportivo e colaboraram para a grandiosidade do evento.

Como premiação, atletas finalistas receberam troféus e medalhas.

