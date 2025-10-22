(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Esportes

Festival Cultural em Iracemápolis celebra graduação de capoeiristas de São Carlos e Itirapina

Evento “De Raiz a Berimbau” reuniu praticantes de várias cidades e celebrou a cultura popular brasileira

22 Out 2025 - 12h52Por Jessica CR
Entre os dias 17 e 19 de outubro, capoeiristas de Itirapina e São Carlos participaram do Festival Cultural “De Raiz a Berimbau”, realizado pela Escola Abadá Capoeira na cidade de Iracemápolis (SP). O evento reuniu praticantes de diferentes idades e cidades, marcando a graduação dos alunos do projeto “No Balanço da Ginga – Capoeira para Todos”.

A iniciativa é conduzida voluntariamente pelo professor Léo Cardoso (Instrutor Manda-Chuva), que ministra aulas gratuitas com o apoio da Associação dos Proprietários de Imóveis do Broa (APIB) e também mantém uma sub-sede em Brotas (Lagoa Dourada). O projeto busca promover o desenvolvimento físico, motor e social dos participantes, além de valorizar a cultura e as tradições afro-brasileiras.

Durante o festival, estiveram presentes grupos e representantes de diversas cidades, incluindo Limeira, Rio Claro, Campinas, Cordeirópolis, São Carlos, Brotas e Broa, fortalecendo o intercâmbio cultural entre regiões. Para os organizadores, mais do que uma cerimônia de graduação, o evento simbolizou uma verdadeira celebração da identidade e da cultura popular, reafirmando o papel da capoeira como instrumento de inclusão e cidadania.

