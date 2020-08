Fesc reabre para a prática de atividades físicas

Crédito: Divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizada na Vila Nery, no Campo do Rui, vai reabrir a pista de caminhada, academia ao ar livre, espaço para calistenia e o quiosque, nesta segunda-feira (31/08).

Para a reabertura dessas áreas foi estabelecida regras de acordo com o protocolo sanitário imposto pelo Plano São Paulo, portanto o uso de máscaras será obrigatório, assim como aferição de temperatura. A Fundação disponibilizará álcool em gel na portaria e nos sanitários, porém recomenda aos usuários, no caso do uso de equipamentos da academia ao ar livre e de calistenia, que cada pessoa faça a desinfecção do aparelho com álcool 70% antes de usar.

Simultaneamente 150 usuários podem usar a pista de caminhada, 9 a academia ao ar livre, 6 os aparelhos de calistenia e 6 no quiosque. A quadra esportiva e o parque infantil permanecem interditados.

A FESC está localizada na rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery e estará aberta de segunda a domingo da 6h às 12h e das 14h às 20h.

