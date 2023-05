Feras, mas de São Carlos; Asf garante vaga na Copa da Liga Paulista

Em Guará, a Asf São Carlos venceu e confirmou vaga na segunda fase - Crédito: Divulgação

As Feras eram de Guará. Porém, as são-carlenses foram guerreiras e se superaram. Mais combatentes na última rodada da fase de classificação da Copa da Liga Paulista, após uma apresentação com muita autoridade, a Asf São Carlos carimbou o passaporte para a segunda fase do campeonato estadual.

Na noite de quinta-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Américo Migliori, a Asf venceu a Fut Fera de Guará por 4 a 2, em uma partida que contou com a presença de Kerolin, gaúcha que chegou há pouco mais de uma semana e ainda o retorno da capitã Naly, recuperada de uma grave lesão.

Com gols de Carlinha (2), Gabizinha e Kerolin, a Asf São Carlos chegou aos 7 pontos, garantindo a terceira colocação no grupo B e de acordo com o regulamento, por ter melhor índice técnico que as adversárias diretas dos demais grupos, conseguiu alcançar a primeira meta traçada pelo técnico Fabiano Lourenço.

“Foi um bom jogo, apesar da semana cheia. Foi cansativa, porém, produtiva. Afinal conquistamos a primeira vitória no Paulista (4 a 2 nas Guerreiras de Pinda) e agora mais um resultado que nos mantém vivos em outro campeonato”, comentou ao final da partida. “A partida contou com o reforço da Kerolin e o retorno da capitã Naly após lesão. Isso contribuiu para que pudéssemos ‘rodar’ o time e nos deu mais segurança, refletida em vitórias”, ponderou.

Leia Também