Fênix tenta recuperar a ponta na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Em alta, Elite quer aprontar pra cima do Fênix e assumir a terceira colocação - Crédito: Zé_Photografy

A semana promete dois jogos bem disputados pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino e que pode valer a liderança da competição, hoje com a AVS/Smec, com 15 pontos.

A primeira partida acontece nesta terça-feira, 18. A partir das 20h30, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, Ibaté tenta a primeira vitória na competição e recebe a visita do Golden Team, de Américo Brasiliense. A equipe do técnico Balu busca a reabilitação.

Na quinta-feira, 20, uma partida que promete “sair faísca”. Invicta, a Fênix/LBR Sports terá pela frente a animada Elite, a partir das 20h30, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Com 12 pontos, a Fênix em caso de vitória por 3 sets a 0 ou a 1, somará 3 pontos e assumirá a liderança ao lado da AVS/Smec cm 15 pontos. Porém, a Elite, em alta, surpreendeu a UFSCar por 3 seta 1 e chegou aos 7 pontos. Uma nova vitória pode dar a terceira colocação ao aguerrido time.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 15 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 12 pontos

3. Country Club, 9 pontos

4. Elite, 7 pontos

5. UFSCar, 7 pontos

6. Caaso, 6 pontos

7. Golden Team, 5 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

Leia Também