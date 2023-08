Fênix tem vitória tranquila na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Fênix venceu mais uma e é a segunda melhor equipe da competição - Crédito: Divulgação

Uma vitória relativamente tranquila. Assim foi os 3 sets a 0 que o Fênix/LBR Sports impôs ao Alpha em partida válida pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Em uma hora de jogo, a equipe da técnica Mococa venceu com as parciais de 25/17, 25/12 e 25/11, na noite de terça-feira, 8, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto.

Tendo como destaque a ponteira Melissa, o Fênix/LBR Sports conquistou mais três pontos, foi a 15 e assumiu a segunda colocação e assim se torna uma séria candidata a disputar a série ouro da competição regional.

A partida foi arbitrada por Alessandra Borges e Fernanda de Oliveira. O apontador foi Narciso Borges.

Fênix/LBR Sports: Jéssica, Rafa, Marília, Carol, Taline, Duda, Valéria, Jéssica C., Cris, Erica, Fran, Melissa, Renata e Luiza. Técnica: Mococa.

Alpha: Juliana, Ana, Cris, Gisele, Selma, Gislaine, Laura, Moriny, Dhara, Kizzi, Fernanda, Camila e Letícia. Técnica: Karine.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 18 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

3. Country Club, 12 pontos

4. Golden Team, 11 pontos

5. UFSCar, 10 pontos

6. Elite, 10 pontos

7. Caaso, 6 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

Leia Também