Favoritos ao título vencem na rodada do Amadorzão

No jogo solitário em Água Vermelha, Vasco venceu o Unidos da Vila Por 1 a 0 - Crédito: Divulgação

Concluída a sexta rodada da fase de classificação, as duas equipes consideradas “papões” do Campeonato Amador nos últimos anos, venceram seus compromissos na manhã de domingo, 29 e com isso estão nas primeiras colocações. O Primos, lidera, com 14 pontos e o Jardim Gonzaga, atual campeão, na segunda colocação, com 13 pontos.

O “Mais Charmoso da Cidade” é organizado este ano pelo esportista Luís Marcelo Rocha Ferreira vem atraindo a atenção dos participantes e dos torcedores e ganha em emoção pelos jogos bem disputados a cada rodada.

Neste domingo, por exemplo, cinco jogos aconteceram em três praças esportivas e o saldo foi extremamente positivo. No Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, duas partidas coincidentemente pelo mesmo placar: o líder Primos venceu a Ponte Preta por 4 a 2 e a dose foi repetida com a conquista dos três pontos pelo SCBN em cima do Mairiense. No campo do distrito de Água Vermelha, uma partida solitária, onde o Vasco fez 1 a 0 no Unidos da Vila.

Já no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, o atual campeão Jardim Gonzaga superou o Jockey por 3 a 0 e na sequência, a maior goleada da rodada com o Atlético Aracy aplicando 7 a 0 no Jacobucci.

Passadas seis rodadas, três jogadores se destacam na artilharia da competição. Até aqui, Marcelo Junior, do Vasco, comanda a lista de ‘matadores, com 7 gols marcados, seguido de perto por Rodolfo Santos, da Ponte Preta (6 gols) e Renan Sampaio, do Gonzaga (5 gols).

Classificação

Primos – 14 pontos

Jardim Gonzaga – 13 pontos

Vasco – 13 pontos

Ponte Preta – 10 pontos

SCBN – 10 pontos

Atlético Aracy – 7 pontos

Unidos da Vila – 7 pontos

Mairiense – 6 pontos

Jacobucci – 3 pontos

Jockey – 0 ponto

