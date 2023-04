Favorito ao título paulista, Sorocaba não dá chances ao H7 Esportes

SIGA O SCA NO

No Olaio, H7 Esportes estreou e encarou Sorocaba, candidato ao título paulista de handebol - Crédito: Divulgação

Sorocaba veio a São Carlos e mostrou porque é apontada como uma das equipes favoritas ao título do Campeonato Paulista de Handebol Feminino 2023. Em partida que marcou o início da competição, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio, as visitantes impuseram um forte ritmo e venceu o H7 Esportes por 34 a 10 (18 a 6). O jogo de estreia aconteceu na noite desta terça-feira, 18.

As atletas sorocabanas mostraram muita intensidade e com um time experiente, imprimiu um ritmo forte de jogo e já na etapa inicial vencia por 18 a 6. No segundo tempo manteve o mesmo padrão e ampliou a vitória para 34 a 10.

Ao final do jogo, o técnico Antonio Carlos Rodrigues enalteceu o desempenho de suas jogadoras, salientando que a partida teve um saldo positivo.

“Temos um time bem jovem e que conta com várias atletas que chegaram há poucos dias. Estavam nervosas e ansiosas e isso pesou no rendimento. Mas poder ter a chance de enfrentar um candidato ao título, serve como aprendizado. Agora é assimilar o resultado, ver onde ocorreram os erros e se preparar com mais afinco para o próximo jogo que será contra Jundiaí. A nossa meta de chegar à semifinal continua valendo”, reforçou o jovem treinador são-carlense.

Leia Também