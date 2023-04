Fase de classificação da Central League termina e promete agitar a região

Jogos prometem ser decisivos na Central League - Crédito: Divulgação

A fase de classificação da Central League, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos termina neste final de semana prolongado, com jogos prometendo agitar as categorias de base da região. As partidas decisivas acontecem neste sábado, 29 e no feriado de segunda-feira, 1.

A bola começa a rolar em São Carlos, quando o Salesianos/Chuteira de Ouro recebe Ibaté a partir das 8h15 no campo de Vila Isabel, nas categorias sub12, sub14 e sub16. No mesmo dia em Guariba, os donos da casa encaram o Fundesport/Araraquara também a partir das 8h15.

Os jogos seguem na segunda-feira, 1. O Guarani/Matão encara o Flamingo de São Carlos nas três categorias a partir das 8h15 no estádio municipal daquela cidade.

De acordo com os organizadores, todas as partidas são decisivas e valem classificação para as quartas de final. A única equipe já garantida matematicamente nas categorias sub14 e sub16 é a Adesm que folga na rodada.

