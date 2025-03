'Fantasma' do rebaixamento incomoda e Grêmio tem que somar pontos em Jundiaí

Grêmio vai até Jundiaí com a missão de somar pontos e respirar na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em má fase, e vindo de quatro derrotas consecutivas e um empate, o Grêmio São-carlense tem uma cartada decisiva na 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4. No estádio municipal Jayme Cintra, em Jundiaí, enfrenta o Paulista a partir das 14h com a obrigação de somar pontos. Preferencialmente a vitória.

Para esta partida, o técnico Marcus Vinícius não poderá contar com o zagueiro Thurram, os meias Gustavo Cabelo e Guilherme Vieira e o atacante Rafinha. Matheus Petri, lateral, está suspenso. Suspenso.

O Paulista, em 5º lugar com 24 pontos, já está classificado para a segunda fase da A4. O Grêmio, por sua vez, vive o outro lado da moeda: na 13ª colocação, está com 12 pontos, mesma pontuação de Penapolense, 14º lugar, mas que tem saldo de gols pior e a frente do Audax, com 11 pontos, 15º colocado e na zona da degola. A Matonense, lanterna com 1 ponto, já está na Bezinha de 2026.

Esta é a primeira vez que o Grêmio se coloca em uma situação desesperado em um campeonato oficial desde a sua criação. Nas edições anteriores, sempre chegava nas fases decisivas e em duas oportunidades, sob o comando de Marcus Vinícius, ficou a um jogo do sonhado acesso.

Este ano, porém, a história não se repetiu e a montagem do elenco “não deu liga”. Acrescente-se ainda o início dos trabalhos que começaram de fato, há três semanas da estreia e a realização de somente um jogo-treino.

Sobre a contabilidade gremista para a reta final da fase de classificação da A4, Marcus Vinicius acredita que mais uma vitória será o suficiente. “Temos dois jogos e precisamos vencer um para sair dessa situação. Acredito que nós entregamos no último jogo e infelizmente não veio o resultado esperado. Vamos lutar até o último minuto para tirar Grêmio dessa incômoda situação. O tempo é curto para o jogo contra o Paulista e recuperar os atletas é fundamental para ir buscar dessa vitória”.

A rodada

Sábado, 15

15h – Joseense x Audax

15h – Jabaquara x Matonense

15h – Nacional x Vocem

15h – Colorado Caieiras x União Barbarense

15h – Paulista x Grêmio São-carlense

15h – Araçatuba x Taquaritinga

Domingo, 16

10h – Penapolense x São Caetano

Segunda-feira, 17h

20h – Inter de Bebedouro x Barretos

Classificação

