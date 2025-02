Falha bizarra e expulsão marcam empate do Grêmio em Barretos

Em um rápido contra-ataque, Luiz Henrique marcou o primeiro gol do Lobo em Barretos - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Uma falha bizarra do lateral Ygor Dizarro que tentou atrasar uma bola para o goleiro Lucas Alves que resultou em um gol adversário e uma expulsão infantil do experiente capitão Alê, no começo da etapa final, protagonizaram os piores momentos do Grêmio São-carlense que empatou na noite desta quarta-feira, 12, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A4. A partida foi realizada no estádio municipal Antonio Gomes Martins, o Fortaleza.

O jogo foi animado e terminou em 2 a 2. Luiz Henrique e Joãozinho marcaram para o Grêmio enquanto que Douglas e Felipe Melo marcaram para os anfitriões.

Com a bola em jogo, taticamente o Grêmio foi superior durante toda a partida. Mesmo quando estava com um atleta a menos. Marcus Vinícius, a princípio, jogou no erro adversário e teve êxito e abriu a contagem com Luiz Henrique em um rápido contra-ataque.

O Grêmio dominava a partida até que Ygor Dizarro cometeu uma falha bisonha ao tentar recuar uma bola de cabeça e deslocou Lucas Alves. 1 a 1 aos 44 minutos.

No segundo tempo, logo aos 5 minutos, Alê teve uma atitude infantil ao baterboca com o árbitro e ser expulso. Mesmo com 10 jogadores, o Grêmio estava bem, até Ryan cometer penalidade máxima e Felipe Melo colocar o Barretos em vantagem aos 20 minutos. O Grêmio, mesmo com 10 atletas manteve o ritmo e chegou ao empate com Joãozinho, de cabeça aos 30 minutos.

Com o resultado o Barretos caiu para a sétima posição com 9 pontos e o Grêmio se manteve em 11º lugar com 7 pontos.

O jogo

Uma única falha (bizarra) da zaga são-carlense foi fatal para o resultado da etapa inicial que terminou em 1 a 1.

Nos 45 minutos iniciais, o Barretos teve a posse da bola, mas pouco incomodava o gol de Lucas Alves que era um mero expectador da partida.

Já o Grêmio jogava no erro adversário, em um esquema de jogo bem armado pelo técnico Marcus Vinícius. Se defendia bem e quando estava com a posse de bola, usava a velocidade para contra-atacar com perigo e aos 21 minutos o planejamento surtiu efeito e Luiz Henrique, na base da velocidade, da entrada da área deslocou o goleiro Maicon para colocar o Lobo em vantagem.

Com a vantagem, o Grêmio manteve a maneira de jogar e o Barretos nada produzia e ficou nítida a impressão que a vantagem parcial seria mantida. Porém, em um erro bizarro de Igor Dizarro que tentou recuar de cabeça, acabou tirando a bola do alcance de Lucas Alves. O atacante Douglas mostrou oportunismo e só empurrou para a meta gremista, empatando o jogo aos 44 minutos.

Após o gol, ocorreu princípio de confusão envolvendo o atacante David Batista. Quando a bola rolou, o Barretos cresceu e o Grêmio sentiu o empate. O Touro do Vale teve mais duas boas chances para chegar à virada, mas sem sucesso.

Na etapa final, os jogadores gremistas aparentavam estarem alterados emocionalmente e logo aos 5 minutos, após discutir com o árbitro Vinícius Santos, o experiente Alê, capitão, foi expulso.

A partir daí, com um a menos, os jogadores do Grêmio buscaram a superação para garantir um bom resultado em Barretos. Mas não deu.

Aos 20 minutos, Felipe Araújo em jogada individual entrou na área e foi derrubado por Ryan. O árbitro marcou penalidade máxima, bem cobrada por Felipe Melo e o Barretos chegou à virada.

Mas, mesmo com um jogador a menos, o Grêmio foi em busca do resultado e mostrava um futebol mais agressivo e em um ataque fulminante, a bola foi cruzada na área barretense e Joãozinho, que entrou minutos antes, de cabeça, empatou a partida, aos 30 minutos.

Com 2 a 2, a partida ganhou contornos emocionantes nos 15 minutos finais. O Barretos se lançou no ataque para buscar a vitória e o Grêmio não baixou a guarda. Aos 38 minutos, novamente Joãozinho apareceu e após insistir em um ataque gremista, recebeu falta violenta do zagueiro Alexander, que foi expulso.

A partida ficou novamente com igualdade de atletas em campo e o resultado em aberto. O Barretos tentava a vitória e o Grêmio, buscou garantir o empate, que acabou sendo comemorado pelos atletas e comissão técnica.

