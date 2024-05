Fábio Pascoalino Passos é o campeão do 13° Campeonato Paulista de Balonismo

A manhã de domingo marcou a premiação do 13o campeonato paulista de balonismo, em São Carlos. Os participantes receberam os troféus e premiações. “Ficamos felizes com a acolhida do público são-carlense nesta volta à cidade”, destacou o presidente da FPB, Launer Bendito.

Em função das chuvas e condições climáticas, os últimos voos “fiesta” foram realizados no sábado à tarde. Não houve programação no domingo. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Anderson Ferrares, representou o prefeito Airton Garcia na premiação. “Foi um show no céu da cidade, encantando as pessoas. O balonismo mostrou mais uma vez excelência na realização do Campeonato”, destacou.

A atividade que encerrou o Campeonato foi Mais uma vez o “Night glow”, show de luzes e sons. Pilotos de dez balões e suas equipes encantaram o público no estádio Luisão. Mais de cinco mil pessoas estiveram no show. “Sempre privilegiamos a segurança de todos. Em função do tempo fechado e dos ventos o night glow precisou ser mais curto, mas o público nos recebeu de uma maneira inesquecível mais uma vez”, frisou o presidente x FPB.

Com a troca de ingressos por alimentos não perecíveis e materiais de limpeza, mais de 15 toneladas foram arrecadadas. “Um show de balonismo e de solidariedade “, destacou o secretário de Comunicação, Leandro Severo, titular da pasta que coordenou a realização do evento.

Confira os vencedores do 13o Campeonato Paulista de Balonismo.

1 Fábio Pascoalino Passos

2 Warley Macedo

3 Fábio Passos

