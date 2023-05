Experiente, Jundiaí leva a melhor sobre São Carlos no Paulista

Em Jundiaí, São Carlos perde, mas técnico vê pontos positivos - Crédito: Divulgação

Desta vez a experiência falou mais alto e fez valer a “quilometram”. Assim foi a vitória de Jundiaí sobre o H7 Esportes, de São Carlos, na segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista de Handebol Feminino.

Na noite de sábado, 13, as atletas comandadas pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues conheceram a segunda derrota no torneio. No ginásio poliesportivo Bolão, caíram para as anfitriãs por 31 a 22 (13 a 11).

Apesar do resultado adverso, Antonio Carlos procurou ver o lado positivo da apresentação são-carlense, salientando que suas atletas foram aplicadas e fizeram uma boa apresentação.

“Jundiaí é candidata ao título e tem atletas experientes e que já integraram as principais equipes do Estado. Nós pagamos o preço de ter um time jovem. Mesmo assim, fizemos um primeiro tempo muito equilibrado e tivemos chances até de vencer a primeira parcial. Mas no segundo tempo, Jundiaí cadenciou o jogo e soube aproveitar as chances que tiveram. Mas estou satisfeito. Agora é treinar forte e focar os próximos compromissos”, finalizou o jovem técnico são-carlense.

