Ex-jogador do São Carlos FC morre em trágico acidente

Cainã passou pelo São Carlos em 2017, onde fez 3 jogos - Crédito: Divulgação/São Carlos FC

Um trágico e violento acidente na madrugada de sábado, 10, matou quatro homens, entre eles, Cainã Dias, 28 anos, que teve passagem pelo São Carlos FC, quando fez três jogos em 2017, quando tinha 21 anos. A acidente fatal aconteceu na Assis Chateaubriand (SP-425), região de Barretos. O veículo onde estava Cainã, que era o motorista, retornava do rodeio de Olímpia.

Cainã Gabriel Dias estava com 28 anos e era jogador amador de futebol em sua cidade. No carro em que dirigia estavam José Paulo Rufino Garcia Alvarenga, 33 anos e Guilherme Henrique Moreira dos Santos, 23 anos. Na Outro veiculo estava Rudinei de Arruda Oliveira, 43 anos.

Segundo apurado, Rudinei dirigia um Yaris e iria buscar passageiros em São José do Rio Preto. No sentido contrário, Cainã dirigia um Gol, com José Paulo e Guilherme como passageiros. Eles voltavam do rodeio.

As quatro vítimas morreram na hora. E no trecho onde aconteceu a colisão, a pista era simples. Os motivos do acidente são ignorados.

São Carlos faz homenagem

Nas redes sociais, o São Carlos fez uma homenagem a Cainã, salientando que o ex-jogador deixou sua marca e comprometimento com o clube.

“O São Carlos Futebol Clube vem em memória de Cainã Dias, nosso ex-atleta que sofreu um acidente grave e veio a falecer nesta manhã.

Cainã deixou sua marca em nosso clube pela entrega e comprometimento com o Sanca.

Sua contribuição e paixão pelo futebol serão sempre lembradas.

Nossos sentimentos e condolências aos amigos e familiares.

Descanse em paz”.

Leia Também