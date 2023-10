Ex-Grêmio, Marcus Vinícius assume o comando técnico do Vocem de Assis

Após quatro temporadas no Grêmio: Marcus Vinícius tem um novo desafio, o Vocem de Assis - Crédito: Fernando Zanderim

Olha a “lei do ‘ex’ ai gente”. Após quatro anos no comando técnico do Grêmio São-carlense, Marcus Viola Vinícius irá ser o comandante do Vocem de Assis. O anúncio oficial aconteceu semana passada e em 2024, irá ser um dos adversários do Lobo da Central no Campeonato Paulista da Série A4, que terá 16 clubes, dos quais dois irão buscar o acesso a A3 enquanto que as duas piores campanhas caem para a quinta divisão do futebol paulista.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Marcus Vinícius afirmou que o clube trabalha na formação da equipe para a próxima temporada e em novem inicia-se os trabalhos, já que a competição começa no final de janeiro.

Satisfeito com o projeto apresentado pela equipe assisense, que sonha alto no futebol paulista, Marcus afirmou que a meta é buscar o acesso e as contratações que já aconteceram e as próximas, visa montar uma “equipe competitiva e comprometida com que o clube pensa, para irmos em busca dos objetivos dentro da A4. A meta é o acesso”, disse.

Novo desafio

No comando técnico de uma equipe profissional, esta será a primeira experiência de Marcus que até então defendeu as cores gremistas. Para ele, a expectativa é grande e o desafio promete ser intenso. “Estou feliz e motivado no Vocem e após por dois anos bater na trave, vou buscar intensamente o acesso”, comentou.

Gratidão

Indagado sobre sua caminhada no Grêmio e o legado que o clube deixou para o início de sua carreira profissional, como técnico, Marcus Vinícius mostrou um grande respeito.

“Sou muito grato ao Grêmio pela oportunidade de crescimento e amadurecimento dentro da profissão. Mas agora defender outro clube na A4, será no mínimo diferente, mas haverá muito respeito, mas defendo as cores do Vocem agora e buscaremos sempre melhor para instituição”, finalizou.

