EstÃªvÃ£o brilha, Palmeiras vence o SÃ£o Bernardo e avanÃ§a Ã  semifinal

Estevão comemora o segundo gol: Palmeiras está na semi do Paulistão - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Com dois gols do jovem Estevão e outro de Flaco López, o Palmeiras venceu o São Bernardo na noite deste sábado, 1, por 3 a 0, no estádio municipal Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e garantiu vaga na semifinal do Paulistão.

Embora visitante, o Palmeiras se sentiu em casa no ABC Paulista. As arquibancadas foram tomadas pelo torcedor alviverde e dentro de campo o time de Abel Ferreira controlou o jogo do início ao fim.

Em campo, o Palmeiras começou o jogo procurando o ataque e abriu o placar aos 15 minutos. Weverton deu chutão para o ataque e Flaco López brigou de cabeça. A bola sobrou para Estêvão, que carregou e acertou chute forte de canhota. A bola tocou na trave e parou dentro do gol de Alex Alves.

Em desvantagem, o São Bernardo teve dificuldade para encontrar espaços na defesa do Palmeiras e só assustou em chute à distância de Pará, que Weverton defendeu. O lance foi isolado e não mexeu na superioridade do Palmeiras.

Melhor, o time de Abel Ferreira ampliou antes do intervalo. Estêvão dominou no lado direito, puxou a marcação e finalizou colocado com a perna canhota. A bola saiu do alcance de Alex Alves e parou no canto do gol.

No segundo tempo, o Palmeiras seguiu melhor e aumentou a vantagem. Aos 12 minutos, Richard Ríos chamou a marcação e cruzou na área. O goleiro Alex Alves saiu mal e Flaco López, com o gol aberto, cabeceou para as redes. Estêvão fez o quarto gol aos 19, mas a arbitragem anulou o que seria o terceiro dele na partida.

No restante do jogo, o São Bernardo foi valente e tentou descontar, mas o Palmeiras seguiu impecável na marcação. O alviverde adotou postura de ficar com a bola e jogar o São Bernardo na defesa. Nem pra lá, nem pra cá. O placar seguiu 3 a 0 e o Palmeiras garantiu vaga na semifinal. (com FPF)

