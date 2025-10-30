Esporte marca presença indígena e destaca participação da UFSCar nos Jogos Universitários Brasileiros

Equipe de Natação da UFSCar no JUBs e registros do Torneio Pajé (Divulgação -

O mês de outubro foi marcado por importantes conquistas esportivas na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A realização da edição 2025 do Torneio Pajé e a participação de estudantes da Instituição nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) destacaram o papel do esporte como ferramenta de integração, saúde e valorização da diversidade na vida acadêmica.

UFSCar nos Jogos Universitários Brasileiros

Entre os dias 13 e 16 de outubro, em Natal (RN), a equipe de natação da UFSCar participou dos JUBs, representada pelos estudantes Enzo Bertollo (Engenharia Física), Luca Quirino (Engenharia Civil), Ivan Martinotto (Engenharia da Computação) e Gabriel Barbosa (Educação Física).

Entre 66 universidades participantes, a UFSCar conquistou a 27ª colocação por equipes, com destaque para Luca Quirino, que alcançou o 9º lugar nos 200 metros nado costas.

Segundo Guilherme Henrique Messias, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e membro da diretoria do time, a participação reforça o alto nível do esporte universitário.“É a competição universitária de mais alto nível do País e conta, inclusive, com finalistas de campeonatos mundiais e olímpicos. Ver os meninos obterem esses resultados nos traz uma satisfação enorme”, afirmou.

Na fase estadual, a UFSCar havia conquistado o 2º lugar na classificação geral, garantindo vaga na etapa nacional. Imagens da competição estão disponíveis no Instagram da equipe: @natacao.ufscar.

Torneio Pajé celebra tradição e resistência indígena

Nos dias 17 e 18 de outubro, o campus da UFSCar recebeu a edição 2025 do Torneio Pajé – “Da homenagem à tradição”, que reuniu dezenas de estudantes indígenas de diferentes povos em competições esportivas e culturais.

Mais do que um evento competitivo, o Torneio é um símbolo de integração, pertencimento e resistência da presença indígena na universidade.

As atividades incluíram natação, futsal, vôlei de areia e quadra, além de modalidades tradicionais indígenas, como corrida com tora e cabo de guerra.

Criado em 2015, o evento homenageia Paulo Augusto dos Santos, do povo Pankararu (PE), conhecido como Pajé, ex-estudante da UFSCar e entusiasta do esporte, que inspirou a criação do torneio após seu falecimento.

Segundo o Centro de Culturas Indígenas (CCI) da Universidade,“Além de manter viva a memória de Pajé, o Torneio se consolida como um importante evento esportivo na Instituição, uma das universidades com maior presença indígena. Essa diversidade cultural é um patrimônio que fortalece toda a comunidade acadêmica.”

