Escola Alvaro Guião conquista título estadual de basquete Sub-17

Em uma trajetória marcada por talento, dedicação e espírito coletivo, a equipe de basquete sub-17 da Escola Estadual Álvaro Guião, de São Carlos, sagrou-se campeã dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). A vitória veio na grande final contra a forte equipe de Suzano (Professor Joviano Satler de Lima), pelo placar de 57 a 52.

Sob o comando do vice-diretor do Guião e técnico Renato Salvador Martinez, os jovens atletas enfrentaram um caminho desafiador. Após uma classificação tranquila na fase da Diretoria de Ensino de São Carlos, venceram a etapa regional em Araraquara, superando Taquaritinga, Araraquara e Pirassununga. Avançaram entre os 16 melhores do estado, com jogos decisivos na Praia Grande, conquistando triunfos sobre Prudente, Iracemápolis, Avanhandava e Franca — esta última considerada a capital nacional do basquete — até chegarem à final contra Suzano.

“Foi uma campanha memorável. Enfrentamos adversários fortíssimos e mostramos que o trabalho coletivo e a disciplina fazem a diferença”, destacou Martinez. Ele também ressaltou a importância da integração de atletas da escola com participantes de projetos como o Basquete Para Todos e o Meneghelli. “Vivemos numa sociedade dominada pela tecnologia, onde o sedentarismo cresce. O esporte combate as doenças hipocinéticas e oferece aos jovens uma alternativa saudável e motivadora”, completou.

A conquista mobilizou a comunidade escolar e autoridades locais. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Carvalho, esteve presente na recepção aos campeões e enfatizou o impacto social da vitória. “Hoje é um dia muito importante para São Carlos. Não é só sobre ganhar o estadual, mas sobre o exemplo desses jovens. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e formação de valores. A Prefeitura, por meio de projetos como o Basquete Para Todos, está diretamente envolvida nesse sucesso”, afirmou.

Fernando também destacou a união entre escola, Prefeitura e famílias como fator decisivo. “Não existe sociedade em bolhas. Essa conquista é fruto da integração entre instituições, projetos sociais e o esforço dos próprios atletas, algo defendido pelo prefeito Netto Donato. Estamos formando campeões e cidadãos com princípios”, concluiu.

A Escola Álvaro Guião parou para celebrar seus campeões, com a presença de professores, familiares e colegas. Para a coordenadora da Unidade Regional de Ensino, Débora Gonzalez Costa Blanco, a festa foi mais que uma homenagem. “Foi um símbolo de como o esporte pode transformar vidas e inspirar uma geração. Esses jovens atletas agora carregam não apenas o título estadual, mas também a responsabilidade de representar o melhor do esporte, da educação e da juventude de São Carlos”, afirmou.

Sobre os JEESP

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo têm como objetivo promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre estudantes das redes pública, municipal, particular e das escolas técnicas estaduais e federais. O evento favorece a descoberta de novos talentos que possam representar São Paulo em competições como as Paraolimpíadas Escolares – Etapa Nacional, Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s – CBDE) e Jogos da Juventude (COB), além de viabilizar a participação nos programas Bolsa Talento Esportivo e Centro de Excelência Esportiva.

A iniciativa também incentiva o desporto e o paradesporto escolar, contribuindo para a educação integral e o desenvolvimento de competências com base na BNCC, promovendo uma compreensão humanista do corpo e da formação cidadã, em consonância com o Currículo Paulista.

