Erros no ataque decretam dolorida derrota da H7 Esportes na Liga Nacional

Time são-carlense pecou no ataque e pagou caro com a derrota - Crédito: Divulgação

Após um primeiro tempo excelente, onde abriu 8 a 5 diante do Cesc Rio de Janeiro, a equipe de handebol feminino H7 Esportes não manteve o mesmo ritmo e foi derrotado por 17 a 16 pela segunda rodada da Liga Nacional. A partida foi realizada na noite deste sábado, 25, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio filho.

A derrota são-carlense foi dolorida. O gol da vitória do time visitante foi marcado nos minutos finais e deixou um gosto amargo para as atletas e comissão técnica da H7 Esportes. O pecado são-carlense ocorreu no ataque, já que as comandadas do técnico Antonio Carlos Rodrigues cometeram 53 erros ofensivos.

“Foi uma partida decidida nos detalhes”, disse o treinador, salientando que a H7 Esportes São Carlos apresentou um sistema defensivo superior ao adversário, porém nos ataques “quis brincar com a sorte” e com 53 erros ofensivos e em uma noite em que atletas que definem para equipe não estavam em uma noite boa deixaram a vitória escapar.

Agora a equipe de São Carlos segue para o próximo desafio que será nesta segunda-feira, 27, na Arena Jacaraípe, no Espírito Santo, o time são-carlense encara o Handebol Clube Capixaba, a partir das 19h.

Jogaram por São Carlos: Julia Ré, Bia Fleury, Fernanda, Maria Carolina, Jamily, Camila, Edjaneidy, Lorena, Sabrina, Isabela, Emilly, Tamara, Mabelli, Letícia, Bia Silva e Andressa.

Leia Também