Erros nas finalizações decretam derrota de São Carlos no Paulista

A instabilidade durante todo o jogo, contrastando apenas com “momentos de lucidez”, de acordo com o técnico Antonio Carlos Rodrigues, foi o motivo da derrota para São Caetano, na noite de sábado, 28, pela fase de classificação do Campeonato Paulista de Handebol Feminino. O jogo aconteceu no ginásio de esportes da EDA e as anfitriãs levaram a melhor por 28 a 18 (19 a 10).

De acordo com Antonio Carlos, as jogadoras não conseguiram colocar em prática o que foi treinado durante a semana, na fase de preparação para a partida.

Ele lamentou a instabilidade de suas atletas que foi o ponto principal para a derrota são-carlense. “Não conseguimos manter um padrão de jogo em São Caetano. Quando conseguimos equilibrar a partida, diminuímos a desvantagem para três gols apenas. Mas os erros nas finalizações acabaram prejudicando o nosso desempenho”, disse o jovem treinador são-carlense.

Liderança na Liga Brasil

Já no domingo, 30, o H7 Esportes São Carlos esteve novamente em ação e no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho enfrentou Pontal pela Liga Brasil de Handebol Feminino.

Pela categoria adulta, a equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues venceu Pontal com tranquilidade por 31 a 14 e manteve a invencibilidade e a liderança.

Já na categoria cadete, o time são-carlense jogou duas vezes e somou duas derrotas para Pontal. No primeiro jogo, derrota por 18 a 13 e no segundo compromisso, outro revés por 20 a 16, com Sarah Messa, do time são-carlense, sendo eleita a MVP da partida.

