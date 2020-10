Equipes do vôlei masculino estarão em ação no final de semana

Time adulto treina forte para a estreia na APV: espectativa de boas apresentações em casa - Crédito: Marcos Escrivani

O final de semana promete ser agitado para o vôlei masculino de São Carlos, com todas as equipes Agee/Lual Lanches/Academia Onfit jogando por vitórias no campeonato da Associação Pro Voleibol (APV).

A primeira equipe a entrar em ação é a equipe adulta que encara a fortíssima equipe de Araraquara neste sábado, 24, a partir das 18h no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. No domingo, 25, o time são-carlense vai estar em ação novamente, a partir das 10h quando encara a também favorita Bebedouro, no ginásio de esportes do Santa Felícia.

“É a volta da equipe adulta às competições, após muito tempo parada devido a pandemia da Covid19 e também após um período relativamente pequeno de treinos. Ainda não sei qual será a reação dos atletas após tanto tempo sem competição oficial. Estamos praticamente há um ano sem disputarmos uma competição oficial. Portanto a expectativa é de fazer dois bons jogos, com maior volume de jogo possível e tentando sacar muito bem para poder utilizar nosso sincronismo entre bloqueio, defesa e contra-ataques”, disse o técnico Dudão.

O treinador disse que o grupo treina com dedicação nos últimos dias e corre contra o tempo para corrigir erros, principalmente no passe e sistema defensivo para dar maior volume de jogo possível nessa volta.

“Sei que é difícil e muitos erros acontecerão devido à falta de ritmo, mas espero a superação e determinação da equipe nesses dois jogos que são considerados decisivos para nossa campanha”, assinalou.

