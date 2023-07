Equipes de judô de São Carlos estão prontas para os Jogos Regionais

Equipes de judô de São Carlos vão brigar por título em Lençóis Paulista - Crédito: Divulgação

As equipes masculina e feminina do Judô de São Carlos estão prontas para disputa dos Jogos Regionais que serão realizados em Lençóis Paulista de 14 a 23 de julho.

O técnico Sebá garantiu que toda equipe está treinando diariamente tanto a parte física, quanto a parte técnica e participaram de algumas competições desde o início da temporada, além de atividades intensivas e workshops com professores de referência nacional. Tanto o time masculino, como o feminino, estão preparados, indo para os Regionais com chances reais de serem campeãs.

As equipes são formadas por atletas experientes, mas também com algumas categorias sendo disputadas por jovens, que representam a nova geração. “A renovação da equipe, essencial para evolução da modalidade”, disse o experiente treinador.

O judô será disputado nos dias 17 e 18 de julho. No primeiro dia será a disputa por equipes e a apresentação de “Nage No Kata” e no segundo dia as disputas por categoria de peso.

