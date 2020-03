Equipe Wada inicia temporada com vitórias

Crédito: Divulgação

Após um longo período de preparação a equipe de karatê Wada São Carlos iniciou sua participação em competições na temporada 2020. A primeira foi na etapa da Acak (Associação das Academias de Karatê). O evento aconteceu em Tietê, domingo, 8, no ginásio municipal de esportes Acácio Ferraz.

A 25ª Copa Tietê organizada pela Acak contou com o apoio da Federação Paulista. A etapa contou com 519 participações de atletas de 32 associações de várias cidades. A única representante de São Carlos, a Equipe Wada esteve presente com 6 atletas e conquistou 4 medalhas, três de ouro e uma de bronze.

Esse ano contando com uma equipe multidisciplinar completa Adriano espera que os resultados sejam mais expressivos e além de classificar atletas na seleção paulista. “O objetivo para os próximos anos é também colocar atletas na seleção brasileira”, disse.

RESULTADOS

Rafael D'Amico - Campeão na luta categoria sub14

Karen Medeiros - Campeão na luta categoria cadete

Aline Lourenço - Campeã na categoria luta senior

Victor Hugo Ribeiro da Silva - bronze na luta categoria junior

Também estiveram presentes os atletas Maurício Merola e Thamires Marques. Adriano Wada atuou como técnico e Lucas Mendonça como auxiliar técnico.

