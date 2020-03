Equipe sub11 do Multi Esporte/La Salle participa de torneio em Araraquara

Crédito: Divulgação

No último final de semana o Centro Esportivo Multi Esporte/La Salle participou com a sua categoria sub11 de um quadrangular organizado pela Associação Ferroviária de Esportes, em Araraquara. Nesse evento, a comissão técnica e o setor de captação de atletas do clube araraquarense estavam presentes para observar os jogadores.

“Foi uma atividade muito positiva para ambas as partes. Para nós uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho e também dar oportunidade para os atletas em ingressar em uma equipe com uma estrutura modelo na região”, disse o professor Rodrigo Schultz Pedrino.

Nesse quadrangular a equipe sub11 disputou três jogos contra adversários com alto nível técnico e mesmo assim conseguiu apresentar um bom futebol. Empatou a primeira partida com a equipe Seleção da AFE, venceu por 1 a 0 contra o Estrela com o gol de Vinicius Gonçalves e perdeu a última partida para Américo Brasiliense.

“Essa competição serviu também como preparação para as competições que estão por vir, como o Campeonato Municipal de Futebol Menor”, finalizou Rodrigo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também