Equipe são-carlense vence torneio em São Paulo

Equipe são-carlense comemora a conquista em São Paulo: mais um título - Crédito: Divulgação

A equipe composta por Douglas Junior e Fernando Luís sagraram-se campeões no Desafio 1 pra 1 Nas Alturas que aconteceu sábado, 29, na cobertura do shopping Trimais Places, em São Paulo.

O desafio 1 pra 1 Nas Alturas foi um campeonato de altíssimo nível, onde 32 atletas se enfrentaram, baseado em uma competição eliminatória, onde quem vence continua e quem perde está eliminado.

Duas duplas estavam representando São Carlos: Douglas Junior com seu goleiro Fernando Luis e Matheus Makiyama e o goleiro Ricardo Freitas, eliminados na primeira fase. Já Douglas e Fernando levantaram a taça.

O Desafio 1 pra 1 Nas Alturas foi organizado pela F12.bet e contou com grandes nomes do X1 como o narrador Narrashow e o Lei de Moisés (influenciadores do X1).

EQUIPE BEAT DOWN

Com mais essa vitória a equipe da Beat Down coleciona seu segundo título nos gramados do X1, junto com o Douglas e Fernando e o técnico Mario William.

Douglinha e seu goleiro Fer venceram em Jau o X1 dos Treze e agora colecionam seu segundo título na grande São Paulo.

DOUGLINHA E FERNANDO

Douglinha o protagonista, jogador dos times Os Prédios e Jardim Gonzaga, que competem no amadorismo em São Carlos, vem se destacando na modalidade e criando nome na região.

Fernando, goleiro, foi considerado como o melhor da noite, também joga na cidade nos campeonatos locais e regionais.

PRÓXIMAS METAS – INTERNACIONAL?

Como disse o fundador da Beat Down, Ramon Prado, foi um trabalho em conjunto que fez o grupo chegar até aqui. “Mas não vão parar, os treinamentos continuam nas quadras do Tangara com o técnico Mario William e em julho visam outro desafio e talvez um campeonato internacional no Canada”, disse Ramon que estuda a possibilidade após serem convidados a participar de um campeonato no país da América do Norte.

